Fenerbahçe hayat buldu: 8-1

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Birinci Küme’de play-off yarışından kopan Düzcespor’a 8-1 galip gelen Fenerbahçe, kümede yalma yolunda altın değerinde üç puan aldı.

Peter May Sports Centre’da rakibini konuk eden Fenerbahçe, yönetici-futbolcusu Şenol Bayram’ın ayağından attığı golle 1-0 öne geçti. Atak oyununu sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, Mehmet’le farkı ikiye çıkartırken, Celi skoru 3-0 yaptı. Düzce defansının kendi kalesine attığı golle durum 4-0 oldu. Bunlara Düzcespor Mert’le cevap verdi ve devre 4-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Fenerbahçe farkı arttıran taraftı. Bu yarıda iki gol atan Volkan skoru 6-1 yaparken, son iki gol ise Celi ve Serkan’dan geldi ve karşılaşma 8-1 bitti. Fenerbahçe bu skorla puanını 6’ye yükseltti.