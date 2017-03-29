Gözler Veteran Federasyon Kupası’nda

Thomas Cook: Turistler Türkiye’ye geri dönmeye başladı— 29 Mart 2017
İngiltere merkezli Thomas Cook şirketi, turistlerin Türkiye ve Mısır’a geri dönmeye başladığını söyledi.
Veteran Türk Liglerinin sona ermesinden sonra gözler kupa karşılaşmalarına çevrildi.
Kingfood Centre tarafından sponsorluğu üstlenilen O35 Veteran Federasyon Kupası’nda ilk karşılaşmalar geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da oynandı.
İki grup üzerinden oynanan maçlar sonunda ilk sırayı alacak takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Bu arada lig şampiyonu olan, ancak kupa törenine davet edilmediklerini öne süren Anatolia, kupadaki ilk maçı olan Kaleburnu karşısına çıkmadı ve hükmen yenildi.
O35 yaş grubundaki karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Adana Demirspor-Diyarbakırspor: 2-2, Gaziantepspor-Narlı FC: 3-0, Türkmenköy-Kafkas Gençlik: 4-2, Yurtseven-Akova: 5-1, Yeni Boğaziçi-Maverick: 3-2
O45 YAŞ GRUBUNDA ÜÇÜNCÜ HAFTA
O45 yaş gurubu Worths Bakery 2015 Ltd Federasyon Kupası’nda da karşılaşmalara devam edildi. Lig usulü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şunlar:
Vadili-Euromed: 0-0, Yavruvatan-Yeni Boğaziçi: 6-2, Türkmenköy-Akdeniz: 1-0
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