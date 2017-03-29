İngilizler çifte vatandaşlık yolunda

İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini resmen başlatırken, AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları çifte vatandaşlık için evrak hazırlıyor.

Londra’daki Fransa Büyükelçiliği, Brexit referandumunun ardından vatandaşlık talebinde bulunan İngilizlerin sayısının yüzde 40 arttığını belirtiyor. Bir Fransız ile evli olan Melanie Goodfellow da onlardan biri:

“İngiltere’den kaçmayacağım çünkü 16 milyonumuz Avrupa’da kalmak için oy verdi. Bence burada kalmalıyız, bunun duyulmasını sağlamalıyız ve bunu açıkça belirtmeliyiz. Sadece hükümet bize Avrupalı olamayacağımızı söylüyor diye biz neden gidelim ki? Halen Avrupa’da kalmak isteyenlerin oranı yüzde 48 ve şuna eminim ki referandumu şimdi yapsaydık, kesinlikle ikna olurdum ve referandumdan AB’den ayrılma yönünde bir sonuç çıkar mıydı bilmiyorum.”

Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi beklenirken, Avrupa’da yaşayan İngilizler ve İngiltere’de yaşayan Avrupalılar diken üstünde:

“Brexit anlaşması henüz yapılmadı, nasıl bir anlaşma olduğunu bilmiyoruz. Fransa’ya taşınacak olursam, İngiliz vatandaşı kalmama rağmen bir Fransız ile eşit haklara sahip olacağımı bilmek benim için ek bir güvenlik gibi.”

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50’nci maddesini işleterek Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı.(EURONEWS)