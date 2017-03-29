Londra Gazete
Son haberler
29 Mart 2017 - BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak
28 Mart 2017 - “Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”
28 Mart 2017 - Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!
28 Mart 2017 - Emma Edhem’den bir başarı daha
28 Mart 2017 - Kemik kanserine karşı farkındalık
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere başbakanı ‘Brexit’ mektubunu imzaladı

İngiltere başbakanı ‘Brexit’ mektubunu imzaladı

— 29 Mart 2017

İngiltere Başbakanı Theresa MayAvrupa Birliği‘ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel‘e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı.

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık‘ın AB‘den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı.” denildi.

Resmi bildirim çerçevesinde May’in imzaladığı mektup, İngiltere‘nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk‘a bugün öğle saatlerinde iletilecek.

AVAM KAMARASINDA MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK

Mektubun Tusk’a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May’in İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına gelerek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. Ülkenin 1973’den bu yana üyesi olduğu AB‘den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta geçen yıl yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (AA)

Haber Okunma Sayısı: 135
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close