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İngiltere’nin AB’den ayrılık mektubu Brüksel’e ulaştı

— 29 Mart 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci Brexit’i bugün resmen başlattı.

May AB’nin Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesi uyarınca dün gece imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubu bugün Brüksel’e gönderildi. İngiltere’nin AB Büyükelçisi Tim Barrow, mektubu AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a elden teslim etti.

May parlamentoda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Britanya halkının iradesine uygun olarak Britanya AB’den ayrılıyor” dedi.

May, konuşmasında “Bu tarihi bir an ve geri dönüşü yok. Britanya AB’yi terk ediyor. Kendi kararlarımız alacağız, kendi yasalarımızı yapacağız, bizim için önemli olan konuların kontrolünü ele geçireceğiz. Bu fırsatı çocuklarımızın ve torunlarımızın gurur duyacağı daha güçlü ve daha adil bir Britanya inşa etmek için kullanacağız” dedi.

May bu süreçte “AB vatandaşları da dahil İngiltere’de yaşayan herkesi temsil etme” vaadinde bulundu.

Tusk Twitter’da paylaştığı mesajında Haziran 2016’daki Brexit referandumuna gönderme yaparak “Dokuz ay sonra İngiltere teslim etti” dedi.

AB’nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ise “Bugün çok zorlu bir yolda ilk gün” şeklinde açıklama yaptı.

AB için kilit bir an olduğunu söyleyen Barnier, “adil bir anlaşma sağlanması gerektiğini” söyledi. (BBCTÜRKÇE)

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