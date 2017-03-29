İngiltere’ye Veda: “Şimdiden Özledik, Güle Güle”

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere‘nin Brexit sürecini başlatan ihbar mektubunu teslim almasının ardından yaptığı açıklamada, “Şimdiden özledik, güle güle” dedi.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma süreci, İngiltere Başbakanı Theresa May‘in dün gece imzaladığı ihbar mektubunun bugün Brüksel‘de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk‘a ulaşması ile başlamış oldu. Theresa May parlamentoda Brexit’e ilişkin açıklama yaparken, aynı dakikalarda Tusk da Brüksel‘de basın mensuplarının karşısına geçti. Elindeki mektubu gösteren Tusk, “İşte mektup, 6 sayfa. Theresa May‘den gelen bu ihbar 50. maddeyi işletiyor” dedi.

“Ne Londra ne de Brüksel‘in mutlu gibi davranması için bir neden yok” diyen Tusk, “Her şeye karşın, aralarında oy veren İngilizlerin de bulunduğu Avrupalıların büyük bir kısmı birlikte kalmamızı, ayrılmamızı söyledi. Bugün mutluymuş gibi davranmayacağım” ifadelerini kullandı.

Brexit’in olumlu bir tarafı olduğunu da kaydeden Donald Tusk, “AB’nin 27 üyesini olduğundan daha kararlı ve daha birlik yapacak” dedi. Amaçlarının AB vatandaşları, iş adamları ve üye ülkelerin zararını en aza indirmek olduğunu bildiren Tusk, “Birleşik Krallık AB‘den ayrılana kadar, AB kuralları Birleşik Krallık AB içindeymiş gibi işleyecek” dedi. Tusk, “Sizi şimdiden özledik, güle güle” diyerek konuşmasını sonlandırdı. (İHA)