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İskoçya’dan bağımsızlık referandumuna destek

— 29 Mart 2017

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon’un bağımsızlık için ikinci bir referandum çağrısı İskoçya Parlamentosunda olumlu karşılık buldu. Parlamentoda yapılan oylamada, vekillerin 69’u ikinci bir referanduma destek verirken, 59 milletvekilinden olumsuz yanıt geldi.

İngiliz hükümeti, İngiltere’nin AB’den ayrılık süreci (Brexit) tamamlanmadan İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna gitmesine engel olacağını açıklamıştı.

Pazartesi günü Glasgow’da Sturgeon ile görüşen Başbakan Theresa May, ‘şu anda bağımsızlık referandumunun zamanı olmadığını’ söylemişti.

2014’TEKİ REFERANDUMDAN YÜZDE 55 ‘HAYIR’ OYU ÇIKTI

İskoçya, 2014 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte oluşturduğu Birleşik Krallık’tan ayrılmayı referanduma götürmüş, ancak seçmenlerin yüzde 55’i ayrılığa karşı çıkmıştı. Sturgeon da referandumda İskoçya’nın bağımsızlığı için kampanya yürütmüştü.

Sturgeon geçtiğimiz yıl yapılan AB referandumundan önceki açıklamasında ise, referandumdan “Hayır” sonucu çıkması halinde, İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni bir referandum yapılabileceğini söylemişti.

Referandum sonucunda İskoç seçmenler yüzde 62’lik bir çoğunluk ile Avrupa Birliği’nde kalmayı tercih etseler de Birleşik Krallık genelinde Brexit kararı çıkmıştı.

Sturgeon ise “İskoçya halkı referandumda Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemediğini açıkça belirtmiştir. Ben de onların bu temennisini gerçekleştirmeye kararlıyım” diyerek ikinci bir bağımsızlık referandumunun masada olması gereken bir seçenek olduğunu vurgulamıştı.

İskoçya’nın ayrılık kararı alması halinde İngiltere ile aralarındaki 1706’dan bu yana devam eden ortaklık da son bulmuş olacak.

(BBC TÜRKÇE)

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