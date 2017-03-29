Prens William’a İHA’lı suikast girişimi!

İskoçya’da kadın polislere başörtüsü izni— 29 Mart 2017
İskoçya polisi, başörtüsünü resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti.
İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere Prensi William’ın her zaman kullandığı ambulans helikopterinin geçtiğimiz günlerde bir insansız hava aracıyla (İHA) ölümcül olabilecek bir kazanın eşiğine geldiğini bildirdi.
Gazetenin ulaştığı resmi bir kaynağa göre; tehlike anında yerden yaklaşık 600 metre yükseklikte olan helikopterle İHA’nın burun buruna geldiği ve kazanın pilotun becerisi sayesinde atlatıldığı belirtildi. Helikopterin felaketten yarım saniyelik farkla kurtulduğu kaydedildi. William o sırada helikopterde olmasa da yaşananların Prens’e karşı yapılmış bir suikast girişimi olabileceği gündeme geldi. Zira uzmanlar İHA’nın helikopteri düşürebilecek güçte olduğunu ve atlatılan kazada tüm mürettebatın ölmüş olabileceğini belirtti.
İHA’nın 20 cm büyüklükte olmasının hava trafiği kontrolü radarlarının dikkatinden kaçmasını sağladığı açıklandı. Cambridge Dükü William’ın olay anında helikopterde olmamasının şans eseri olduğu ve olaydan birkaç gün sonra helikopteri tekrar kullanmaya başladığı vurgulanıyor. Polis olayı soruşturuyor. (SABAH)
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