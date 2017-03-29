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Yaralı Taliban militanını öldüren İngiliz askeri serbest bırakılıyor

— 29 Mart 2017

Alaxander Blackman.

42 yaşındaki çavuş Blackman’in, üç yıldan uzun bir süredir hapiste olması nedeniyle iki hafta içinde serbest bırakılması bekleniyor.

Mahkeme kayıtlarına göre Helmand’da 15 Eylül 2011’de, iki Taliban üyesi İngiliz askeri üssüne hafif silahlarla ateş açtı. Militanlardan biri, desteğe gelen Apache helikopterinden açılan ateşle ağır yaralandı.

Yaralı militan bir tarlanın içinde bulundu. Başka bir askerin miğferindeki kamera kayıtlarına göre Blackman, “Şu pisliği ortadan kaldırılalım” diye bağırarak 9 mm’lik tabancasıyla militanı yakın mesafeden göğsünden vurdu. Blackman daha sonra arkadaşlarına dönerek “Bu aramızda kalsın ama Cenevre Sözleşmesi’ni (1949 Cenevre Savaş Hukuk Sözleşmesi) çiğnedim” diyor.

Ancak Blackman mahkemede, Taliban militanının ölü olduğunu sandığını ve “öfkesini cesetten çıkarttığını” söyledi.

2013’te askeri mahkemede görülen davada Blackman müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Blackman, İngiltere ordusunda Afganistan’da cinayet işlemekten hüküm giyen ilk asker oldu. Blackman’le birlikte yargılanan iki asker ise aklanmıştı.

Blackman’in avukatları, olay sırasında ruhsal sorunları olduğunu söyleyerek kararı temyiz etti. Askeri Temyiz mahkemesi, Blackman’ın cezasını yedi yıla indirdi.

Blackman’in tahliye edilmesi için kampanyalar düzenlenmiş ve para toplanmıştı. Kampanyalarda Blackman’in görevine iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

Ancak temyiz mahkemesi, Blackman’in orduya dönemeyeceğine hükmetti. (BBCTÜRKÇE)

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