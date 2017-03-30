AB’den İngiltere’ye uyarı: Bizi tehdit etmeyin

Resmen başlatılan İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden çıkış süreci, İngiliz gazetelerinde farklı boyutlarıyla inceleniyor. Guardian gazetesi, AB‘nin İngiltere‘ye yaptığı uyarıya dikkat çekiyor.

Guardian İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Avrupalı liderlere, kapsamlı bir Brexit anlaşması yapılmazsa bunun güvenlik iş birliğinde aksamalara neden olacağı uyarısında bulunmasının, Avrupa‘da “şantaj” olarak algılandığını yazıyor.

Gazete Avrupa Birliği‘nin kalbi Brüksel‘deki üst düzey diplomatların, May’in bu sözlerini eleştirerek İngiltere‘ye güvenliği “pazarlık kartı” olarak kullanmaması uyarısında bulunduklarını belirtiyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist bloğun lideri Gianni Pitella Guardian’a yaptığı açıklamada “Müzakerelerde insanların hayatlarıyla oynamak korkunç olur. Theresa May‘in iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemem” dedi.

Gazete Almanya Başbakanı Angela Merkel‘in, May’in “paralel müzakere” talebini de hızlı şekilde reddettiğine dikkat çekiyor.

May Brexit müzakerelerinin, İngiltere ve AB‘nin Brexit sonrası ilişkilerine dair görüşmelerle paralel yürütülmesini istemişti.

Merkel ise AB ve İngiltere‘nin gelecekteki ilişkilerinin ancak “boşanma anlaşmasına” varıldıktan sonra görüşüleceğini belirtti.

MEKTUP UZLAŞTIRICI VE ESNEK

Financial Times da May’in “güvenlik” vurgusunun tepki çektiğini ancak Brüksel‘deki diplomatların, Brexit mektubunun tonunu genel anlamda “uzlaştırıcı ve esnek” bulduğunu yazıyor.

Gazete, Londra‘nın 9 aydır takındığı “Avrupa’dan şüphe duyan” tavrını bir kenara bıraktığını ve bunun AB de rahatlama sağladığını ifade ediyor.

FT, Başbakan May’in geçen aylarda sürekli diler getirdiği “Anlaşmasızlık kötü bir anlaşmadan iyidir” sloganını dünkü açıklamalarında tekrarlamadığına da dikkat çekiyor.

Ancak FT’ye göre, giriş ne kadar cesaret verici olsa da, Brexit sürecinde görev alan diplomatlar AB ile İngiltere arasındaki temel görüş farklılıklarının bilincinde.

AVRUPA’DAN TEPKİLER

Times gazetesi, Avrupalı bürokratların tepkilerini derlemiş:

“Yakın arkadaş olmak, aynı aileden olmakla aynı değil” (Sigmar Gabriel, Almanya Dışişleri Bakanı)

“Bugün çok uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk günü” ( Michel Barnier, Avrupa Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi)

“Çok büyük, muazzam bir hata” ( Andre Plenkovic, Hırvatistan Başbakanı)

“Bugün yaşananların hiç hoş bir yanı yok” (Joseph Muscat, Malta Başbakanı-Malta şu an AB‘nin dönem başkanlığını yürütüyor)

“Tarihi bir an! Ulusal bağımsızlığını yeniden kazandığın için tebrikler Britanya! Hollanda da sizi takip edecek” (Geert Wilders, Aşırı sağcı göçmen karşıtı Hollanda Özgürlük Partisi‘nin lideri)

“Muhteşem bir an” (Daily Telegraph ise AB‘den ayrılık sürecinin başlamasını, Brexit’in önde gelen destekçilerinden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın bu sözleriyle duyuruyor.)

Gazetede Johnson’ın kaleme aldığı bir makale de yer alıyor. Johnson’ın yazısı “Şimdi Britanya‘ya geri dönmenin ve küresel olmanın vakti” başlığını taşıyor.

Johnson şöyle devam ediyor:

“Şu an, Britanya‘nın gerçek küresel değerini yeniden keşfetmesinin zamanı… Benden farklı düşünen çok sayıda insan olduğunu biliyorum, ancak müzakerelerde başarı elde etmek istiyorsak, şimdi birlik olup Başbakan’a destek vermemiz gerekiyor. Kendimize tamamen güvenmek için her türlü geçerli nedenimiz var.”

Birleşik Krallık, 23 Haziran’da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB‘den ayrılma kararı almıştı. (BBC TÜRKÇE)