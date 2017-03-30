Anatolians, Junior Cup’ta yenildi

FAYANS ve banyo ekipmanları satış merkezi Tiles DIY, Birleşik Krallık’taki yatırımlarını artırmaya ve hizmet ağını genişletmeye Doğu Londra’da açtığı yeni şubesi ile devam ediyor. Her geçen gün sektörün parlayan bir yıldızı haline gelen Tiles DIY, Ilford’daki yeni şubesi ile Kuzey Doğu Londra başta olmak üzere tüm civar bölgelere hizmet veriyor. Geçen hafta sonu Ilford’da yedinci…