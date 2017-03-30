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Anatolians, Junior Cup’ta yenildi

— 30 Mart 2017

London Veteranlar Junior Cup’ta Anatolians, sahasında 3-2 mağlup oldu.

New River Sporst Centre’da geçen Pazar günü Grange Park’ı konuk eden Anatolians, zaman zaman etkili göründüğü karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

Barnet Lig Veteran Cup’ta ise LTM Legends’in rakip sahada Winchmore Hill’le oynadığı ve 1-0 geride olduğu maçın 50. dakikasında yaşanan gerginlik sonrası hakem maçı tatil etti. Bu maçta LTM Legends 1-0 gerideydi.

Wadham Lodge’da aynı kupa maçında LTM-Continental 58 maçı son dakikadaki olaylar nedeniyle yarıda kaldı. LTM’nin 2-1 geride olduğu karşılaşmanın bu dakikasında ceza sahası içinde rakip kalecinin Alpay’ı yumruklaması sonrası ortalık karıştı. Hakem maçı tatil etti.

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