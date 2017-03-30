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Birinci Küme’de play-off ve kümede kalma mücadelesi

— 30 Mart 2017

 

Yalova, Birinci Küme’nin ilk etabını lider kapatıp, play-off maçları için avantaj sağladı.

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de play-off’a kalacak son iki takım ile ligde kalacak takımı belirleyecek play-out karşılaşmasına kalacak takım önümüzdeki son iki haftada belli olacak.

PLAY-OFF’TAKİ İKİ KONTENJANA ÜÇ ADAY VAR

Play-off için lider Yalova ile geçen yılın şampiyonu Trabzonspor yerlerini sağlama aldı. Kalan iki kontenjan için Esenler, Dumlupınar ve Yeni Boğaziçi arasında müthiş bir çekişme var. Üç maçı bulunan Yeni Boğaziçi, ikişer karşılaşmaları kalan rakiplerine karşı avantajlı konumda. Ancak gazetemizin baskıya girdiği saatlerde Wadham Lodge sahasında oynanmakta olan Esenler-Yeni Boğaziçi arasındaki tehir karşılaşması play-off’a kalacak takımı büyük ölçüde belirleyecek durumda. Kazanan Yeni Boğaziçi olursa avantajını çoğaltacak. Esenler ise üç puan aldığı takdirde bir adım önde olacak. Dumlupınar da bu iki takımın alacağı sonuca göre konumunu belirleyecek.

PLAY-OUT’A KALMAMAK İÇİN 3 TAKIM YARIŞIYOR

Birinci Küme’de Çetinkaya ve MTG’nin üçer maçlarına çıkmayarak ligden ihraç edilmeleri sonucu direkt küme düşme heyecanı kalmadı. Ancak bu kez ligi son sırada kapatacak takımla, İkinci Küme beşincisini karşı karşıya getirecek play-out mücadelesine girmemek, daha doğru deyişle ligde kalmak için de üç takım kapışıyor. 10 puanlı Kafkas Gençlik, 9 puanlı Gaziantepspor ve 6 puanlı Fenerbahçe’nin ikişer maçları var. Fenerbahçe son iki maçında Türkmenköy ve Trabzonspor’u yenerek kümede kalmayı hesaplıyor. Bu arada Gaziantespor-Kafkas Gençlik arasında oynanacak 90 dakikada üç takımın kaderini belirleyecek önemde.

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