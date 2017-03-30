Booking.com’dan rezervasyon yapacaklar dikkat!

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla booking.com internet sitesi Türkiye faaliyetleri durduruldu.. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy yaptığı açıklamada ise ”Türkiye burası muz cumhuriyeti mi başkasının ekmeğiyle oynayacaksın vergi vermeyeceksin. Uzunca bir süreçti. Mahkeme bizim lehimize karar verdi. Haksız rekabet vardı. Bunu ortadan kaldırmak için mücadelemiz oldu. Rekabete aykırı bir eylem var ortada. Seyahat acentası, Booking.com komisyonları yükseltiyordu. Sektör mutlu biz de mutluyuz şimdi daha da fazla iş yapılır artık. 2.5 yıldır bu dava sürüyordu” diye konuştu. Booking.com’da mevcut halde rezervasyonu olanlar karardan etkilenmeyecek.”sözlerini dile getirdi.

İşte Hollanda menşeili Booking firmasının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılıkedilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi TeknolojileriKurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

Booking.com’a BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, Mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor. TÜRSAB Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştı.