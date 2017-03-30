Booking.com’dan rezervasyon yapacaklar dikkat!

Büyük maymunlar ‘müzikten anlamıyor’— 30 Mart 2017
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, şempanze ve orangutan gibi büyük maymunların müzik zevklerinin olmadığını ortaya koydu.
İşte Hollanda menşeili Booking firmasının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılıkedilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi TeknolojileriKurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.
Booking.com’a BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, Mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor. TÜRSAB Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştı.
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