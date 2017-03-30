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Enfield AB için yürüdü

— 30 Mart 2017

Park Lane’den Parlamento Meydanı’na kadar yürüyen 20 kişilik “Avrupa için Enfield” (Enfield for Europe) grubu, AB bayraklarıyla Brexit’in sonuçlarını eleştirdi. Grup, yaptığı basın açıklamasında resmi süreç daha yeni başlamış olmasına rağmen Enfield’ın mozaik kültürel ve iş yapısının şimdiden etkilendiğini ve korkulan günlerin gelmemesi için AB yanında olmaya devam ederek seslerini duyuracaklarını belirtti.

Tottenham Milletvekili David lammy, Liberak Demokrat lideri Tim Farrın, Milletvekili Nick Clegg gibi isimlerin de konuşma yaptığı yürüyüşye David Lammy, “Bu ülkede Brexit karşıyı birçok insan var, birçok insan karar da değiştiriyor, biz savaşmaya ve hakkımızı aramaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte Brexit’in insan haklarını çiğneyici potansiyel sonuçlarının engellenmesi için örgütlenmenin önemi de vurgulandı.

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