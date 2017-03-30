George Michael toprağa üç ay sonra verildi

Ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael, ölümünden 3 ay sonra düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

“Sade ve özel” olduğu açıklanan cenaze törenine, yalnızca Michael’ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Asıl ismi Georgios Kyriacos Panayiotou olan ünlü pop yıldızının, Kuzey Londra’daki Highgate mezarlığında, annesinin mezarının yanına defnedildiği bildirildi.

53 yaşındaki Michael, geçtiğimiz Noel günü evinde hayata gözlerini yummuştu.

Törene ilişkin yapılan açıklamada, cenazenin Çarşamba günü toprağa verildiği doğrulanarak şunlar kaydedildi:

“George Michael’ın ailesi, sanatçının tüm dünyadaki hayranlarına, destek ve sevgi mesajları için teşekkür etmek istiyor. Aile, özel hayatlarının gizliliğinin medya tarafından ihlal edilmemesini ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini de rica ediyor”

Geçen yıl 25 Aralık’ta Oxforshire bölgesindeki evinde hayatını kaybeden George Michael’ın kalp ve karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan doğal nedenlerle öldüğü açıklanmıştı.

ALBÜMLERİ 100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981’de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

“Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Careless Whisper”, “I’m Your Man” ve “The Edge of Heaven” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin’de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986’da dağıldı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

Michael’ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere’de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

“A Different Corner”, “Jesus To A Child” ve “Fastlove”; George Michael’ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy’un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Michael’ın ünlü şarkılarından “Freedom”ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.

Yıllarca cinsel tercihi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD’de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti. (BBCTÜRKÇE)