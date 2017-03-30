İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecini resmen başlatan ihbar mektubunun Avrupa Birliğine (AB) ulaşmasının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, “Kendi kararlarımızı kendimiz verecek, kendi kanunlarımızı kendimiz yapacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May‘in İngiltere‘nin AB‘den ayrılma sürecini resmen başlatan ihbar mektubu, bugün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk‘a ulaştı. Mektubun Tusk’a ulaşmasından kısa bir süre sonra Başbakan May parlamentoda konuştu. May, İngiliz halkının demokratik hakkını kullandığını kaydederek, “Birkaç dakika önce İngiltere‘nin AB Daimi Temsilcisi Brüksel‘de benim adıma hükümetin AB‘den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletmesini onaylayan kararının yer aldığı mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk‘a sundu. 50. madde artık İngiliz halkının isteği üzerine yürürlükte. Birleşik Krallık, AB‘den ayrılıyor” dedi.

May, “Bu, geri dönüşü olmayan tarihi bir andır. İngiltere, AB‘den ayrılıyor. Kendi kararlarımızı kendimiz verecek, kendi kanunlarımızı kendimiz yapacağız” ifadelerini kullandı.

AB’den ayrılmanın İngiltere‘ye eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten May, “Bu, neslimizin ülkemizin geleceğini daha parlak sunması için fırsat. Geri çekilip, nasıl bir ülke istediğimize dair bir fırsat. Benim cevabım net. Birleşik Krallık‘ın bu süreçte olduğundan daha güçlü, daha adil, daha birlik ve daha dışa dönük olmasını istiyorum” dedi.

“Dünya, Avrupa‘nın olduğundan daha liberal ve demokratik değerlere ihtiyacı var” diyen İngiliz Başbakan May, “Bu nedenle AB kurumlarından ayrılırken Avrupa‘dan ayrılmıyoruz. Dost ve müttefik kalmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bugün Brexit sürecini resmen başlatan ve Tusk’a teslim edilen mektupta Birleşik Krallık ve AB‘nin çıkarlarına ilişkin derin ve özel ortaklığı dile getirdiğini ifade eden May, “Yapıcı bir şekilde çalışacağımızı açıkça belirttim. Bu ayrılma ile ilgili gelecekteki ortaklığın koşullarını da kabul etmemiz gerektiğini belirtmiştim” dedi.

Avrupalı ortaklarıyla eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında işbirliği içinde olacaklarını kaydeden May, Birleşik Krallık‘ın bilim ve yenilik için en iyi yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. (İHA)