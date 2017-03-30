Kıbrıs Evi misafirleri ‘rakı-balık’ ile coştu

Kendi kanunlarımızı, kendimiz yapacağız— 30 Mart 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptığı konuşmada, “Kendi kararlarımızı kendimiz verecek, kendi kanunlarımızı kendimiz yapacağız” dedi.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Ağırlıkla Kıbrıslı Türkler olmak üzere geniş bir kesimin kısa sürede benimseyip ilgi gösterdiği Harringay’deki Kıbrıs Evi, farklı konseptlerde eğlenceler düzenlemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ‘Rakı-Balık’ gecesine de yoğun bir katılım sağlandı ve Kıbrıs Evi misafirleri, Devrim Baca ile Kral Eray’ın hareketli şarkılarıyla coştu.
Londra’da Kıbrıslı Türk toplumunun önde gelen isimlerinin yakın çevresi ve aileleriyle birlikte katıldığı eğlence dolu gecede misafirlere, deniz ürünlerinden oluşan menü ikram edildi.
Sizler de Kıbrıs Türk Toplum Merkezi bünyesinde yer alan Kıbrıs Evi’nde gerçekleştirilen etkinliklere ve özel gecelere rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (079 5656 9219) ile Yusuf Joe’yi (079 6036 2935) arayabilir veya 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresine gidebilirsiniz.
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