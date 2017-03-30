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Kıbrıs Evi misafirleri ‘rakı-balık’ ile coştu

— 30 Mart 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Ağırlıkla Kıbrıslı Türkler olmak üzere geniş bir kesimin kısa sürede benimseyip ilgi gösterdiği Harringay’deki Kıbrıs Evi, farklı konseptlerde eğlenceler düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ‘Rakı-Balık’ gecesine de yoğun bir katılım sağlandı ve Kıbrıs Evi misafirleri, Devrim Baca ile Kral Eray’ın hareketli şarkılarıyla coştu.

Londra’da Kıbrıslı Türk toplumunun önde gelen isimlerinin yakın çevresi ve aileleriyle birlikte katıldığı eğlence dolu gecede misafirlere, deniz ürünlerinden oluşan menü ikram edildi.

Sizler de Kıbrıs Türk Toplum Merkezi bünyesinde yer alan Kıbrıs Evi’nde gerçekleştirilen etkinliklere ve özel gecelere rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (079 5656 9219) ile Yusuf Joe’yi (079 6036 2935) arayabilir veya 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresine gidebilirsiniz.

 

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