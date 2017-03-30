Londra Gazete
Son haberler
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
29 Mart 2017 - BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak
28 Mart 2017 - “Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”
28 Mart 2017 - Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!
28 Mart 2017 - Emma Edhem’den bir başarı daha
Home / İngiltere ve Londra / Londra, Westminster saldırısının kurbanlarını andı

Londra, Westminster saldırısının kurbanlarını andı

— 30 Mart 2017

İngiltere’nin başkenti Londra, Westminster saldırısının kurbanlarını andı. Olaydan bir hafta sonra Westminster köprüsünde toplanan kalabalık terör kurbanları için çiçek bırakıp, dua etti.
Saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için çok sayıda polisin de katıldığı anma etkinliğinde Müslümanlar da yer aldı.
Birçok kişinin üzerilerinde #iammuslim (ben Müslümanım) yazan tişört giymesi dikkat çekti.
Anma töreni için olayın meydana geldiği 14: 40 suları tercih edildi.


Londra sakinleri terör olaylarına karşı birlik olarak cevap verdiklerini belirtiyor:
“Burada olan bitenle ilgili herkes birbirine büyük bir saygıyla bakıyor, özellikle saatler tam da 2.40, 2.45’i gösterdiğinde, yani olayın yaşandığı saatlerde.”
“Sevdiklerini kaybedenlerle dayanışma için buradayız. Ama özellikle de temsil ettiğimiz farklı inançlara rağmen bir araya geldiğimizi dünyaya göstermek istiyoruz. Bence bu çok önemli, çünkü bugün dünyada çok fazla bölünme var.”
Khalid Masood adındaki saldırgan Westminster köprüsünde aracıyla yayaları ezdikten sonra parlamento binasına girmeye çalışmış ve bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü.
Saldırgan polis tarafından olay yerinde vurularak öldürülürken, köprüde araç altında kalan yayalardan 3’ü kurtarılamamıştı.
Olayda yaklaşık 40 kişi de yaralandı. (EURONEWS)

 

Haber Okunma Sayısı: 151
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close