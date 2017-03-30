İngiltere’nin başkenti Londra, Westminster saldırısının kurbanlarını andı. Olaydan bir hafta sonra Westminster köprüsünde toplanan kalabalık terör kurbanları için çiçek bırakıp, dua etti.

Saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için çok sayıda polisin de katıldığı anma etkinliğinde Müslümanlar da yer aldı.

Birçok kişinin üzerilerinde #iammuslim (ben Müslümanım) yazan tişört giymesi dikkat çekti.

Anma töreni için olayın meydana geldiği 14: 40 suları tercih edildi.



Londra sakinleri terör olaylarına karşı birlik olarak cevap verdiklerini belirtiyor:

“Burada olan bitenle ilgili herkes birbirine büyük bir saygıyla bakıyor, özellikle saatler tam da 2.40, 2.45’i gösterdiğinde, yani olayın yaşandığı saatlerde.”

“Sevdiklerini kaybedenlerle dayanışma için buradayız. Ama özellikle de temsil ettiğimiz farklı inançlara rağmen bir araya geldiğimizi dünyaya göstermek istiyoruz. Bence bu çok önemli, çünkü bugün dünyada çok fazla bölünme var.”

Khalid Masood adındaki saldırgan Westminster köprüsünde aracıyla yayaları ezdikten sonra parlamento binasına girmeye çalışmış ve bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü.

Saldırgan polis tarafından olay yerinde vurularak öldürülürken, köprüde araç altında kalan yayalardan 3’ü kurtarılamamıştı.

Olayda yaklaşık 40 kişi de yaralandı. (EURONEWS)