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NHS’de ücretsiz ilaç devri bitiyor

— 30 Mart 2017

“UCUZ” ilaçların reçete ile ücretsiz alınmasının NHS’e senelik 128 milyon pounda mal olduğunu belirten NHS yetkilileri, bu ilaçların reçeteli olarak satılmasını kaldırarak söz konusu ilaçların bireyler tarafından kendi bütçeleri ile satın alınması gerektiğini savunuyor.

Sky News’un derlediği habere göre, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) pratisyen hekimlerin (GP) bazı ilaç tiplerini reçete olarak yazmasını durdurmak istiyor. NHS yetkilileri bu ilaçların reçetelerinin kaldırılması sonucu NHS’in ekonomik anlamda rahat bir nefes alabileceği belirtiliyor. Söz konusu ilaçlardan bazıları şunlar:

SEYAHAT AŞILARI

NHS servislerinde sıklıkla rastlanmasa da bazı pratisyen hekimler tarafından reçetelendirilen tifo, Hepatit A ve kolera gibi aşılar bu listeye giriyor.

CO-PROXAMOL

Parasetamol ve dekstrofropoksifenin karıştırılması ile elde edilen ve hafif-orta şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bu ilaç tipleri de listede yer alıyor. Ayrıca, bazı kaydedilmiş vakalarda co-proxamol ilacının insanlarda intihar eğilimi yaratması veya güçlendirmesi de ilacın etkinliğini şaibe kılıyor.

OMEGA-3 VE BALIK YAĞLARI

Kalp ve kan rahatsızlıklarına iyi gelirken, anksiyete ve depresyonun da önüne geçtiği savunulan omega-3 ve balık yağlarının da tüketiciler tarafından satın alınması savunuluyor

TADAFİL

Viagraya göre daha pahalı bir tür olan bu ilacın aslında Viagra (Sildenafil) maddesine göre güçlü gelen bilimsel bir kanıtı olmadığı söyleniyor. Nitekim, tıbbi pratiklerde mesane enfeksiyonlarının iyileştirilmesinde kullanılıyor.

DEKSAZOSİN

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bu maddenin de çok az sayıda hastada yüksek verim sağladığı belirtiliyor.

FENTANİL

Morfin ile aynı sınıfta ancak daha güçlü olduğu bilinen fentanil de bu listede yer alıyor. Morfin’in daha ucuz ve ulaşılabilir bir ilaç olması fentanilin kullanım alanını kısıtlıyor.

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