‘Oyun içinde oyun’ seyirciyle buluşuyor

LONDRA-İstanbul ortak yapımı kısa film ‘Oyun İçinde Oyun’un ilk gösterimi Londra’da yapılacak.

2016 yılından bu yana sanatsal çalışmalarını Londra’da sürdüren başarılı yönetmen Suat Eroğlu’nun, son kısa filmi olan ‘Oyun içinde oyun’ ilk gösterimiyle 5 Nisan Çarşamba saat 19.00’da Vue Wood Green Sineması’nda sanatseverlerle buluşacak. Yönetmen Suat Eroğlu gösterimin ardından seyircilere filmin yapılış aşaması ve gelişmelere yönelik söyleşi gerçekleştirilecek.

NAZMİ KIRIK DA İZLEYECEK

Söyleşiye Türkiye’den davetli olarak gelecek olan filmin başrol oyuncularından Nazmi Kırık, Londra’da yaşayan yönetmen Suat Eroğlu ve filmin müziklerini besteleyen Sedat Sarıcı katılacak. Filmin başrol oyuncusu hepimizin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Erkan Can olurken bir diğer dikkat çeken isim ise son dönem de adından söz ettiren İçerde dizisin de Alyanak karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler oldu. Çekimlerinin İstanbul’da tamamlanan filmin müzikleri ise besteciliği ve eğitmenliği ile tanınan Sedat Sarıcı’ya ait.

ŞİDDET, IRKÇILIK, HIRS…

Daha önce çektiği kısa filmlerle birçok ödül alan yönetmen Suat Eroğlu ‘iş cinayetleri ve çocuk işçiliği’ bağlamında yazıp ve yönettiği “Fıtrat” isimli kısa filmiyle de ödüle layık görülmüş, ancak bu filmin ödül gecesinde ödülü Soma’daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere adayıp, hükümeti eleştirmesi nedeniyle linç girişimine maruz kalmıştı. Uğramış olduğu bu saldırını ardından ‘şiddet, ırkçılık, hırs, kibir ve nefis’ gibi kavramlardan yola çıkan Eroğlu, bir kahvehane masasının etrafına topladığı bir kaç karakterle ilginç bir Türkiye portresi sunuyor. Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan siyasi olayların topluma yansımaları, siyasi ahlaksızlık ve çatışmaların bir kahvehane masasında nasıl gerçeğe dönüştüğü anlatılmaya çalışılıyor.

Yapımı ‘İşçi Sinema Kolektifi’ tarafından desteklenen filmin set arkasında ise önemli isimler var. Filmin Görüntü yönetmeni İlker Berke olurken, sanat yönetmeni Fırat Çete, ışık yönetmeni Arda Erkmen, kurgu tasarımda ise Taner Sarf yer aldı.