Palmers Green postanesi kapanabilir

ENFIELD Belediyesi’nin Eylül ayından itibaren “A105 Yol Yapımları” (A105 Scheme) olarak belirttiği bisiklet yolu projesi, yerel halk ve bölge esnafı tarafından büyük tepki toplamaya devam ediyor. Projenin özellikle Enfield’daki yerel iş imkanları ve iş yerlerinin müşterilerine olan ulaşımını ciddi derecede etkileyecek olması “Save Our Green Lanes”, “Save Our Enfield”, “N21Online” ve “Save Enfield from Enfield Council” başlıklı birçok kampanya ile büyük eleştiri alıyor.

Palmers Green’in ana posta ofisi olan 364 Green Lanes N13 adresli merkezi de bisiklet yolunun kurbanlarından biri olduğu belirtildi. Bisiklet yolunun tamamlanması sonucu park alanını kaybedecek olan posta ofisi, bu sebeple Royal Mail ve Parcelforce kamyonlarının bölgede rahat işleyiş yapamayacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında Palmers Green Association ve Save Our Green Lanes girişimlerinin Enfield Belediyesine potansiyel problemleri sunduğu belirtilirken, organizasyonlar tarafından yapılan açıklamada Enfield Belediyesi’nin şikayetleri görmezden geldiği belirtildi.

ENFIELD BELEDİYESİ’NDEN AKIL ALMAZ CEVAP

Postane Müdürü Parimal Bhatt’ın Enfield Belediyesi ile iletişime geçerek ulaştığı Belediye Meclis Üyesi Daniel Anderson, Bhatt’a attığı bir konuyla ilgilenildiğinin ve durumu iş arkadaşı Rilwan Oshinbade’ye ilettiği belirtildi.

Palmers Green Business Association’ın basınla paylaştığı e-mailler sonucu, Bhatt ve Oshinbade arasında geçen konuşmanın belli bir sonuca varmadığı gözlere çarptı.

Önce bahsedilen posta ofisinin Fox Lane’de olduğunu sanarak yanlış anlayan Oshinbade, ardından da posta ofisinin bölgeyi illegal kullandığını zannetmesi Enfield Belediyesi’nden Oshinbade’in durum ile ilgili güncel bilgi birikimine dair kuşku uyandırdı. Palmers Green Business Association, basın bildirisinde şunları söyledi:

“Eğer Rilwan Oshinbade konu ile ilgili gerekli araştırmayı yapmış olsaydı, Royal Mail’in çift sarı çizgili yol şeridinde park etme izninin olduğunu öğrenmiş olabilirdi.”

Konu üzerine yükseltilen farkındalık sonucu 24 Şubat’ta yapılacak bir toplantıya katılacağını belirtirken, toplantıya katılmayarak bir kez daha güven kaybetti.

35 senedir Palmers Green’de yaşayan Haroulla Psaras, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Şu an etrafımızda olanlara inanmıyorum – Ne ben de ne de çevremden bir kimse bu girişimi destekliyoruz. İşçi Partisi ve Enfield Belediyesi’nin bugüne kadar çalışan topluma değer verdiğini düşünmüştüm, meğer ki yanılmışım.”