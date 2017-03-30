Yeni Boğaziçi’nde play-off umudu büyüdü: 3-2

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de kümede kalma hesapları yapan Gaziantepspor’a 3-2 galip gelen Yeni Boğaziçi, play-off için umutlarını arttırdı.

Douglas Eyr Sports Centre’da oldukça çekişmeli geçen maçta iki takım da hedeflerine ulaşmak için mutlak üç puan amacıyla mücadele etti. Oyuna iyi başlayan Yeni Boğaziçi, suskun golcüsü Özcan’ın kaydettiği iki golle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Bu aynı zamanda ilk 45 dakikanın da skoru oldu.

İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantepspor, Feyzullah’la skoru 2-1’e taşıdı. Bir anda renklenen oyunda Yeni Boğaziçi Kondrad’ın vuruşunda topun rakip defans elemanlarına çarpıp ağlara gitmesiyle üçüncü sayısını atarak, rahatladı: 3-1. Maçın sonlarına doğru konuk takımda yine Feyzullah takımına ikinci golü kazandırdı ama maçı 3-2 kazanan ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu.