Yeni Boğaziçi’nde play-off umudu büyüdü: 3-2

Büyük maymunlar ‘müzikten anlamıyor’— 30 Mart 2017
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, şempanze ve orangutan gibi büyük maymunların müzik zevklerinin olmadığını ortaya koydu.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de kümede kalma hesapları yapan Gaziantepspor’a 3-2 galip gelen Yeni Boğaziçi, play-off için umutlarını arttırdı.
Douglas Eyr Sports Centre’da oldukça çekişmeli geçen maçta iki takım da hedeflerine ulaşmak için mutlak üç puan amacıyla mücadele etti. Oyuna iyi başlayan Yeni Boğaziçi, suskun golcüsü Özcan’ın kaydettiği iki golle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Bu aynı zamanda ilk 45 dakikanın da skoru oldu.
İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantepspor, Feyzullah’la skoru 2-1’e taşıdı. Bir anda renklenen oyunda Yeni Boğaziçi Kondrad’ın vuruşunda topun rakip defans elemanlarına çarpıp ağlara gitmesiyle üçüncü sayısını atarak, rahatladı: 3-1. Maçın sonlarına doğru konuk takımda yine Feyzullah takımına ikinci golü kazandırdı ama maçı 3-2 kazanan ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak