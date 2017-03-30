Yeni Wood Green fikirleri için son gün 31 Mart

HARİNGEY Belediyesi uzun dönemdir tartışma konusu olan ve özellikle Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Wood Green ve Green Lanes bölgelerine dair önümüzdeki 15-25 sene boyunca sürecek kentsel dönüşüm planlarına dair açtığı fikir alışverişi internet platformunu 31 Mart’ta kapatıyor.

Wood Green’in iş, ekonomi, kültür-sanat, spor ve birçok daha fazla alanda Londra’nın önde gelen bölgelerinden biri olması için atıldığı belirtilen adım, önümüzdeki en az 15 sene boyunca Wood Green’i yeniden yapılandıracak. Gelecekte Wood Green’in nasıl görüneceğini taslak olarak sunan bir haritayla geçtiğimiz Şubat ayından beri yoğun bir şekilde Haringey’de tanıtım (consultation) günleri düzenleyen Haringey Belediyesi ve kentsel dönüşüm projesinin ortak şirketleri, Türkçe konuşan toplumlar da dahil olmak üzere son iki aydır yoğun bir şekilde projenin detaylarını Haringey sakinleri ile paylaşıyordu.

31 Mart’ta sona erecek internet üzerinden yapılan fikir alışverişine dahil olmak ve Wood Green’in geleceğine dair siz de söz sahibi olmak istiyorsanız, aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz: https://woodgreen.commonplace.is/