4 yaşındaki ikizler annelerini kurtardı

ANNELERİNİN bir anda yere yığıldığını gören 4 yaşındaki ikiz kardeşler Siri ile acil servise ulaşarak annelerinin hayatını kurtardı.

Croydon’a bağlı Purley bölgesinde yaşanan olayda, 4 yaşındaki Roman ve Samuel Sharma adlı ikizler, annelerinin bir anda yere yığıldığını gördü ve yardım çağırabilmek için Siri uygulamasını kullandı. Telefonu açmak için yerde baygın yatan annesinin parmağını kullanan ve daha sonra Siri’yi etkinleştiren Roman, 999 acil servisine ulaştı. Bu sayede sağlık ekibi anneye erken müdahale ederek, hayatını kurtardı.

Çocuğun ev adresini doğru ve eksiksiz verdiği ise gözlerden kaçmadı. Olayın ardından İngiliz polisi çocuklara ev adresini öğretmenin önemini vurguladı.

Olay hakkında konuşan anne Claudia Sharma, geçen yıl benzeri bir olaya tanık olmalarının ardından çocuklarına 999 acil servisi nasıl arayacaklarını ve ev adreslerini eksiksiz bir şekilde öğrettiğini söyledi.