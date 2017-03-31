Londra Gazete
Son haberler
31 Mart 2017 - Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
29 Mart 2017 - BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak
28 Mart 2017 - “Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”
28 Mart 2017 - Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!
Home / İngiltere ve Londra / 4 yaşındaki ikizler annelerini kurtardı

4 yaşındaki ikizler annelerini kurtardı

— 31 Mart 2017

 

Anne Claudia Sharma

ANNELERİNİN bir anda yere yığıldığını gören 4 yaşındaki ikiz kardeşler Siri ile acil servise ulaşarak annelerinin hayatını kurtardı.

Croydon’a bağlı Purley bölgesinde yaşanan olayda, 4 yaşındaki Roman ve Samuel Sharma adlı ikizler, annelerinin bir anda yere yığıldığını gördü ve yardım çağırabilmek için Siri uygulamasını kullandı. Telefonu açmak için yerde baygın yatan annesinin parmağını kullanan ve daha sonra Siri’yi etkinleştiren Roman, 999 acil servisine ulaştı. Bu sayede sağlık ekibi anneye erken müdahale ederek, hayatını kurtardı.

Çocuğun ev adresini doğru ve eksiksiz verdiği ise gözlerden kaçmadı. Olayın ardından İngiliz polisi çocuklara ev adresini öğretmenin önemini vurguladı.

Olay hakkında konuşan anne Claudia Sharma, geçen yıl benzeri bir olaya tanık olmalarının ardından çocuklarına 999 acil servisi nasıl arayacaklarını ve ev adreslerini eksiksiz bir şekilde öğrettiğini söyledi.

Roman ve Samuel

 

Haber Okunma Sayısı: 61
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close