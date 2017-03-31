Amanda Cerny’nin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı— 31 Mart 2017
BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türk Dünyası toplulukları tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı.
AMERİKALI oyuncu ve Snapchat yıldızı Amanda Cerny sosyal medyayı yine salladı. 25 yaşındaki Amerikalı oyuncu bu pozuna, “Dünyaya aşık Amerikalı kadın… Sen nerelisin?” notu düştü. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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