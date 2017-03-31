Bilic’ten West Ham’a veda

İskoçya’dan bağımsızlık referandumu için Londra’ya mektup— 31 Mart 2017
İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi talebinde bulunan mektubu imzaladı.
Beşiktaş’ı bıraktıktan sonra İngiltere’ye giderek West Ham United’ın başına geçen Slaven Bilic’in sezon sonunda görevinden ayrılacağı öğrenildi.
Londra ekibinin bu sezon Hırvat teknik adamdan memnun olmadığı ve bu nedenle yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi.
Premier Lig’de 29. hafta sonunda 12. sırada bulunan West Ham’ın, Bilic’e yeni sözleşme teklif etmeyeceği haberleri dün birçok İngiliz medya organında yer aldı.
Bilic, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş‘tan ayrılarak West Ham’ın başına geçmiş ve ilk sezonunda 5.lik elde etmişti. (FANATİKSPOR)
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