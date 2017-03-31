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Brimsdown Doğan kurtuluyor

— 31 Mart 2017

Spartan South Midland Division One’da mücadele veren Brimsdown Doğan, kümede kalma yolunda büyük adımlar attı.

İki hafta önce son iki sıradan çıkarak rahat nefes alan Brimsdown Doğan, geçtiğimiz hafta içinde dört puan daha alarak durumunu daha da iyileştirdi.

Geçen hafta deplasmanda Winslow United önünde 3-1’lik galibiyet alan Brimsdown Doğan, hafta arası da yine rakip sahada Southall ile 2-2 berabere kaldı. 35 maçta 29 puana ulaşan Brimsdown Doğan, 20. sırada ve küme düşme hattında yer alan Hatfield Town’ı yedi puan geride bıraktı.

Brimsdown Doğan 1 Nisan Cumartesi günü sahası Haringey Borough Stadı’nda saat 15.00’te Harefield Town’ı konuk edecek. Maçın başlama saati 15.00.

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