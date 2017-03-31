Brüksel’de referandum kavgası

İskoçya’dan bağımsızlık referandumu için Londra’ya mektup— 31 Mart 2017
İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi talebinde bulunan mektubu imzaladı.
Anayasa değişikliği referandumu için Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosluğu’ndaki oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada en az 3 kişinin bıçaklandığı bildirildi.
Brüksel polisine göre yaralıların durumu ciddi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Flaman Televizyonu’nun haberine göre olay, yerel saatle 16:00 sıralarında yaşandı. Haberde Türkiye Başkonsolosluğu çevresine asılan “Evet” çağrılı afiş ve pankartları protesto eden bir grup ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraftarları arasında kavga çıktığı belirtildi.
Brüksel polisine göre, olay sırasında en az 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Belçika Başbakanı Charles Michel Flemekçe ve Fransızca attığı tweetlerle arbedeyi kınadı. Michel “Türkiye referandumu ile ilgili bu tarz şiddet olaylarına toleransımız sıfır. Yaşanan şiddeti kınıyorum” yazdı.
Belçika basını, kavganın bir grup Kürt ile Erdoğan taraftarları arasında yaşandığını duyurdu. Ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi.
Başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. AFP ajansı yaklaşık 100 kişilik bir grubun yerel saatle gece 10’a kadar başkonsolosluk önünde beklediğini duyurdu.
Brüksel Savcılığı, yarın olaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurdu.
Belçika’da 27 Mart’ta başlayan oy kullanma işlemi 9 Nisan’a kadar sürecek. (BBCTÜRKÇE)
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