Cyprus Paradise golf fuarına katıldı

KUZEY Kıbrıs’ın önde gelen turizm firmalarından Cyprus Paradise, İskoçya’da düzenlenen golf fuarına katıldı.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen golf fuarına katılan Cyprus Paradise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil eden tek firma oldu.

İskoçya’nın Glasgow şehrindeki SECC fuar merkezinin geçen hafta sonu gerçekleşen fuara ilgi yoğun oldu. 7’den 70’e binlerce golf meraklısının katıldığı büyük fuarda, KKTC’deki golfu pazarlamak amacı ile Cyprus Paradise ve Korineum Golf Resort birlikte katıldı.

Dünyaca ünlü golfçülerin de ziyaret ettiği fuar, Anneler Gününe denk gelmesine rağmen dolu dolu geçti. Cuma Cumartesi ve Pazar günü süren fuara yaklaşık 16 bin golfçü katıldı. İnteraktif oyunların da yer aldığı fuarda, Kıbrıs Rum kesimi yanı sıra “Golf in North Cyprus” adı altında Cyprus Paradise tarafından tanıtım yapıldı.

KUZEY KIBRIS’TA GOLF KEYFİ

Cyprus Paradise ve Korineum Golf Resortun tanıtım standı oldukça kalabalık geçerken golf tutkunları hem tatil hem de golf oynayabilecekleri paket fiyatlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Edinburgh şehrinden Ercan hava limanına düzenlenen THY seferleri ile gerçekleştirilen 499 pounddan satılan golf paket turları oldukça ilgi gördü. Uçak, hotel, yemek, 4 round golf, ücretsiz golf bagajı taşıması, transferleri kapsayan haftalık paket fiyat olan 499 poundu duyan golfseverler inanamadı ve hayretler içinde kaldı.