Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı

Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı— 31 Mart 2017
BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türk Dünyası toplulukları tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı.
TÜRK Restoranı Kanatçı Restaurant, polise gelen çete çatışmaları ve silah suçu ihbarları dolayısıyla kapatıldı.
Polisin yaptığı açıklamada son zamanlarda aldığı çatışma haberlerinin ortak merkezi olan Kanatçı Restaurant’ın üç ay süreyle kapatıldığını ve konu ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Polis, aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayından bu aya kadar olan süreç içerisinde restoranın lisanslarını yanlış kullanması ve hukuki kuralları çiğnemesi gibi hususların da kapatılma kararının dayanaklarından olduğunu belirtti. Kanatçı Restaurant, 15 Mart’ta “çevreye tehdit olmak” sebebinden dolayı mahkeme kararıyla geçici olarak kapatıldı. Standard’ın yaptığı habere göre restoranın Haziran ayına kadar kapalı kalacağı ve restorandan açıklama beklenildiği belirtildi.
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