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Forest bir puanı 3-3’lük skorla aldı

— 31 Mart 2017

 

Waltham Forest, ligdeki 39’uncu maçında deplasmanda Eton Manor’la 3-3 berabere kaldı.

Essex Senior League Premier Division maçında ilk yarı 1-1 biterken, Forest 25-53 ve 88’de kaydettiği gollerle sahadan bir puanla ayrıldı. 25 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra Waltham Forest, 39 maçta 53 puanla 12’inci sırada kalmaya devam etti.

Forest 1 Nisan Cumartesi günü sahası Wadham Lodge Sports Ground’da saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Enfield 1893’ü ağırlayacak.

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