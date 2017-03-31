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Güdük Necmi’yi kaybettik

— 31 Mart 2017

Usta oyuncu Halit Akçatepe’yi kaybettik. Türk sinemasının efsane oyuncularından Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.

Atilla Dorsay, Halit Akçatepe’nin vefatının ardından şunları söyledi: “Türk sinemasına gelmiş geçmiş en güler yüzlü oyunculardandı. Ertem Eğilmez’in onu seçtiği koruduğu ve onu bugünkü şöhretine kavuşturduğu bilinir. Canım Kardeşim’de Tarık ile başrolü üstlendi ve onun karşısında hiç eğik durmadı. Tabii biz onu en çok Güdük Necmi karakteri ile hatırlıyoruz. Hiç silinmedi, kendisini hep gösterdi

“1-1.5 YILDIR KİMSEYİ KABUL ETMİYORDU”

Çok sevilen bir oyuncuydu. İşte böyle bir insan… Düşününce bile insanın içinden ağlamak geliyor. Son 1-1,5 yıldır kimseyi kabul etmeden felçli bir şekilde yatıyordu. Gidemedik, ziyaret edemedik. Gidenlerin arkasından konuşuyoruz böyle..”

HABABAM SINIFI’NIN GÜDÜK NECMİSİ… HALİT AKÇATEPE…

1 Ocak 1938’de Üsküdar’da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi’nde okudu. Babası yine bir oyuncu olan Sıtkı Akçatepe idi.
Bir yönetmenin “Bize bir çocuk oyuncu lazım” deyince babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit’i oynatmıştır. İlk olarak 5 yaşındayken 1943’te bir filmde rol aldı. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1959’da Anıtkabir’de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972’te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963’te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

(HÜRRİYET)

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