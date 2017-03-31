Londra Gazete
Son haberler
31 Mart 2017 - Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
29 Mart 2017 - BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak
28 Mart 2017 - “Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”
28 Mart 2017 - Just2Travel’dan bedava uçak bileti kazanma fırsatı!
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere yolcuları yasaktan etkilenmedi

İngiltere yolcuları yasaktan etkilenmedi

— 31 Mart 2017

ATLASGOBAL, İngiltere uçuşlarında başlatılan elektronik cihaz taşıma yasağına karşı getirdiği uygulamasıyla yolcuların mağdur olmasını engelledi.

Londra / Stansted varışlı seferlerde, medikal cihazlar hariç boyutları 16 cm x 9,3 cm x 1,5 cm’den büyük cep telefonu ve akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve bu cihazlara ait tüm çevre birimleri / aksesuarlarının  kabin içinde taşınması otoriteler tarafından yasaklandı.

Hava yolu şirketi konu hakkında: “Atlasglobal olarak bu yasak kapsamında başlattığımız uygulamamız ile İngiltere’ye uçacak tüm yolcularımız Atatürk Havalimanı’nda elektronik cihazlarını biniş kapısına kadar yanlarında taşımakta ve elektronik cihazlar Atlasglobal yetkilileri tarafından teslim alınmaktadır. Teslim alınan cihazlar korunaklı özel çantalarda muhafaza edilmekte ve iniş sonrası yolculara teslim edilmektedir.” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.

Yolcuların mağduriyetini önlemeye yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde İstanbul çıkışlı ve transit tüm Londra yolcuları, uçuşlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Haber Okunma Sayısı: 640
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close