İngiltere yolcuları yasaktan etkilenmedi

ATLASGOBAL, İngiltere uçuşlarında başlatılan elektronik cihaz taşıma yasağına karşı getirdiği uygulamasıyla yolcuların mağdur olmasını engelledi.

Londra / Stansted varışlı seferlerde, medikal cihazlar hariç boyutları 16 cm x 9,3 cm x 1,5 cm’den büyük cep telefonu ve akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve bu cihazlara ait tüm çevre birimleri / aksesuarlarının kabin içinde taşınması otoriteler tarafından yasaklandı.

Hava yolu şirketi konu hakkında: “Atlasglobal olarak bu yasak kapsamında başlattığımız uygulamamız ile İngiltere’ye uçacak tüm yolcularımız Atatürk Havalimanı’nda elektronik cihazlarını biniş kapısına kadar yanlarında taşımakta ve elektronik cihazlar Atlasglobal yetkilileri tarafından teslim alınmaktadır. Teslim alınan cihazlar korunaklı özel çantalarda muhafaza edilmekte ve iniş sonrası yolculara teslim edilmektedir.” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.

Yolcuların mağduriyetini önlemeye yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde İstanbul çıkışlı ve transit tüm Londra yolcuları, uçuşlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor.