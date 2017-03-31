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İngiltere’de gıda sektörüne ‘şekeri azalt’ baskısı

— 31 Mart 2017

İngiltere’de bisküvi, çikolata, kahvaltılık gevrek gibi ürünleri üreten firmalara şeker oranını azaltma uyarısı yapıldı.

Ülkenin kamu sağlığından sorumlu kurumu gıda ürünlerindeki şeker oranlarını bu yıl yüzde 5, 2020 yılına kadar ise yüzde 20 oranında azaltması için harekete geçti.

Ağustos 2016 tarihli çocuk obezitesini azaltma programı çerçevesinde bir yönetmelik hazırlayan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu sektörden, ürünlerinin boyutlarını küçültmelerini ya da daha sağlıklı ürünler üreterek şeker düzeyini düşürmelerini istiyor.

Ancak uzmanlar bu hedeflerin uygulanması konusunda şüpheli.

İngiltere’de çocuklar her gün ihtiyaçlarının üç katı şeker tüketiyor ve bu alışkanlık obeziteye neden oluyor.

İLKOKULA BAŞLAYAN HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZ

Halen İngiltere’de ilkokula başlayan her 5 çocuktan biri obez. Ortaokula başlayan çocuklarda ise bu oran üçte bire çıkıyor.

Obezite yetişkinlik döneminde Tip 2 diyabete, kalp hastalıklarına, hatta kansere neden oluyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Baş Diyetisyeni Dr. Alison Testone, yoksul ailelerin çocuklarının obeziteye yakalanmasının daha yüksek olasılık olduğunu söylüyor.

Tedstone “Yediğimiz şeker miktarını ayarlamak sadece sağlıklı yaşama değil aynı zamanda aileler arasındaki eşitsizliğe de işaret ediyor. Eğer firmalar bu yönetmelikleri uygularsa 2020 yılına kadar İngiltere piyasasından 200 bin ton şeker çıkmış olacak” dedi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun yönetmeliği perakende satıcıları, üreticileri, küçük kafeleri, kahve ve fast food zincirlerini kapsıyor.

Şeker oranının azaltılması istenen 9 ayrı kategori içinde kekler, bisküviler, çikolata ve şekerler, dondurmalar, pudingler, yoğurtlar, kahvaltı ürünleri ve tatlı kremalar yer alıyor.

İngiltere’de meşrubatlara getirilen şeker vergisi de Nisan ayında yürürlüğe girecek. (BBCTÜRKÇE)

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