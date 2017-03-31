Thomas Cook’un müjdesi turizmcileri hareketlendirdi

Avrupa‘nın en büyük ikinci seyahat grubu İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook, Türkiye ve Mısır‘ı turistlerin tekrar ziyaret etmeye başladıklarını duyurdu. Cook’un bu açıklaması Marmarisli turizmcilerin olumlu tepkilerine neden oldu. Sezona hazırlanan turizm sektörü olumlu açıklamanın ardından işletmelerini açmaya başladı.

Avrupa’nın en büyük ikinci seyahat grubu İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook, “Zor geçen 2016’nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır‘a gitmeye başladıklarının erken işaretlerini görüyoruz” açıklaması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye‘ye gelen yabancı sayısı 2016’da yüzde 30,05 azalarak 25 milyon 352 bin oldu.Turist sayısı ocak ayında da yaklaşık yüzde 10 azalırken, Rus turistler ise yüzde 81,5 artış kaydetti.

25 yıllık turizmci İsmail Özbozdağ, Cook’un açıklamasının sevindirici olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Thomas Cook, Türkiye‘ye en çok en yüksek turist gönderen bir tur operatörü.Tabii bunun anlamı da şu;Türkiye her zaman bütün olumsuzları rağmen vazgeçilemeyecek bir destinasyon. Bu sadece onların gözünde değil müşterinin gözünde de böyle. Etrafımızda bu karanlık bulutlara rağmen müşterinin bizden vazgeçmemesi çok olumlu bir şey. Zaten Avrupa ülkelerindeki eksiliğe baktığımız zaman bizi en çok ilgilendiren İngiltere pazarıdır. En az eksi olanda Thomas Cook‘un İngiliz pazarındaki varışlarıdır. Dolayısıyla bu bizi çok daha fazla sevindirdi .Gelişen süreç içerisinde ITİP fuarından sonra Türkiye‘de olay olmaması,kötü olay yaşanmaması nedeniyle yeniden bir yükselişe geçti. Yani Avrupalı turist özellikle,İngilizler bu bölge için tekrar isteğe geçtiler. Tekrar bu bölge için talepte bulunmaya başladılar.” (İHA)