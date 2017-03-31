Londra Gazete
Son haberler
31 Mart 2017 - “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”
31 Mart 2017 - Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
29 Mart 2017 - BTKD, 15’inci yılını Nükhet Duru ile kutlayacak
28 Mart 2017 - “Eğitimden değil savaş fonundan kesinti yapılsın”
Home / Türkiye / Thomas Cook’un müjdesi turizmcileri hareketlendirdi

Thomas Cook’un müjdesi turizmcileri hareketlendirdi

— 31 Mart 2017

Avrupa‘nın en büyük ikinci seyahat grubu İngiliz tur işletmecisi Thomas CookTürkiye ve Mısır‘ı turistlerin tekrar ziyaret etmeye başladıklarını duyurdu. Cook’un bu açıklaması Marmarisli turizmcilerin olumlu tepkilerine neden oldu. Sezona hazırlanan turizm sektörü olumlu açıklamanın ardından işletmelerini açmaya başladı.

Avrupa’nın en büyük ikinci seyahat grubu İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook, “Zor geçen 2016’nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır‘a gitmeye başladıklarının erken işaretlerini görüyoruz” açıklaması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye‘ye gelen yabancı sayısı 2016’da yüzde 30,05 azalarak 25 milyon 352 bin oldu.Turist sayısı ocak ayında da yaklaşık yüzde 10 azalırken, Rus turistler ise yüzde 81,5 artış kaydetti.

25 yıllık turizmci İsmail Özbozdağ, Cook’un açıklamasının sevindirici olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Thomas Cook, Türkiye‘ye en çok en yüksek turist gönderen bir tur operatörü.Tabii bunun anlamı da şu;Türkiye her zaman bütün olumsuzları rağmen vazgeçilemeyecek bir destinasyon. Bu sadece onların gözünde değil müşterinin gözünde de böyle. Etrafımızda bu karanlık bulutlara rağmen müşterinin bizden vazgeçmemesi çok olumlu bir şey. Zaten Avrupa ülkelerindeki eksiliğe baktığımız zaman bizi en çok ilgilendiren İngiltere pazarıdır. En az eksi olanda Thomas Cook‘un İngiliz pazarındaki varışlarıdır. Dolayısıyla bu bizi çok daha fazla sevindirdi .Gelişen süreç içerisinde ITİP fuarından sonra Türkiye‘de olay olmaması,kötü olay yaşanmaması nedeniyle yeniden bir yükselişe geçti. Yani Avrupalı turist özellikle,İngilizler bu bölge için tekrar isteğe geçtiler. Tekrar bu bölge için talepte bulunmaya başladılar.” (İHA)

Haber Okunma Sayısı: 89
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close