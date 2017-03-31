Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı— 31 Mart 2017
BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türk Dünyası toplulukları tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı.
BAHARIN gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türk Dünyası toplulukları tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı.
Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik geçen Pazar günü şehir merkezindeki UCL Üniversite kampüsünde kutlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Orta Asya Bahar Festivaline Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Doğu Çin’den temsilciler yer aldı. Katılımcı ülkelere ait stantlarda ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edilip kültürel farklılıklar anlatıldı. Festivalde Türkiye’den gelen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Özdemir de sahne aldı. Sergilenen canlı performanslar ile dans eden katılımcılar, güneşli havanın da etkisi ile unutulmaz bir gün yaşadı.
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