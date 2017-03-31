METROPOLITAN Polisi Londra Gazete’ye konuştu: “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”

Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı özel bir süreç ile Londra’da yaşayan azınlık gruplar arasında LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) ayrımcılığı ve şiddeti üzerine daha dikkatli çalışmalara yoğunlaştı.

Nefret suçlarının hepsine yönelik her Londra bölgesinde özel bir “Nefret Suçu Amiri” bulunduran Metropolitan Polisi, Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumlar arasında da LGBT nefret suçları üzerine spesifik girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Newham Polis İstasyonu tarafından temelleri atılan ve “Turkish Initiative” olarak adlandırılan girişime dair polis memuru Douglas Waterman, Londra Gazete’ye konuştu.

“NEFRET SÖYLEMİNİN HER TÜRÜ SUÇTUR”

Girişimin en önemli sebeplerinden birinin Türkçe konuşan toplumlar arasındaki LGBT bireylerin toplumsal görünürlüğünün çok belli olmamasını belirten Waterman, girişime yardımcı olması için belediyeler, kurumlar, dernekler ve gazeteler gibi topluma yakın birimlerle yakın görüşmelerde olduğunu belirtti.

“Bu uzun soluklu bir proje, LGBT nefret suçu araştırmalarımızda her zaman kültürel sınırların da farkında olarak hassas bir şekilde ilerliyoruz. Birincil amacımız nefret suçundan mustarip bireylere metropol polisinin yanlarında olduğunu ve suçluların cezalandırılması için sıfır tolerans ile hareket ettiğimizi belirtmek istiyoruz.

“Hukuk sizlerin yanında ve polis sizleri korumak için burada. Nefret suçunu rapor ettiğiniz an bulunduğunuz bölgedeki bölgesel polis amirine raporu ulaştırarak hızlıca gereken müdahaleyi yapıyoruz.”

Newham Polisi, hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere bilgilendirici el ilanları hazırlayarak topluma LGBT nefret söyleminin ciddi bir suç olduğunu hatırlatmak istiyor.

“NEFRET SUÇU SADECE FİZİKSEL DEĞİL”

Nefret suçunun sadece fiziksel istismar olmadığının, sözlü her türlü ayrımcı hitabın da suç kapsamına girdiğini belirten polis memuru Waterman, rapor edildiği takdirde söz sahibinin “şaka yapıyor” olmasının da hiçbir durumda affedilecek bir tarafı olmadığını belirtti.

Newham Polisi Londra genelinden LGBT nefret suçlarının rapor edilmesinde topluma yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor. Aşağıdaki iletişim adreslerinden gerek detaylı bilgi, gerekse de rapor etme işlemleri için Newham Polisine ulaşabilirsiniz.

Douglas.waterman@met.pnn.police.uk

Jez.c.briggs@met.pnn.police.uk

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