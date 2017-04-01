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Anastasiadis: Müzakereler için bir şans olabilir

— 1 Nisan 2017

Avrupa Halk Partisi toplantısı için Malta’da bulunan Rum lider Anastasiadis , pazar günü gerçekleştirilecek sosyal yemeğin, müzakerelerin yeniden başlaması için bir şans oluşturmasını beklediğini söyledi.

Toplantı çerçevesinde, Amerikan kanalı CNBC’inin sorularını yanıtlayan Rum Lider, Kıbrıs’ta şimdiki durumla ilgili bir soruya “referandumdan sonra Türk tarafının yeni bir tutum sergilemesini umuyoruz. Son aylarda, tutumlarında ve görülen görüş birliklerinde bir sertlik görüyoruz. Pazar günkü sosyal yemekten sonra, bize, müzakerelere yeniden başlama fırsatı verilmesini bekliyorum”.

“Biz her zamana diyaloğa bağlı olmaya devam ediyoruz. Ama en önemlisi, adil, yaşayabilir, herkesin kazançlı çıkacağı, her iki toplumun endişe ve kaygılarını karşılayacak, yenenler ve yenilenler olmayan bir çözüm bulunmasına bağlı kalmaya devam etmemizdir”.

“Üçüncü ülkelerin değil, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yararına olacak bir çözüm bulmak amacıyla, ben, her zamana müzakerelere ve diyaloğa hazırım. Hiçbir tür garanti ve güvenliğe ihtiyacımız yok. Ne de yabancı askerlere gerek var, ne de kimsenin himayesi altında bulunmamız gerekir” (HABERKIBRIS)

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