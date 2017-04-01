Berber dükkanında kanlı saldırı

Doğu Londra’nın Forest Gate bölgesindeki bir berber dükkanına yapılan saldırıda üç kişi yaralandı.

Newham Police’inden dedektifler, saldırıyı gerçekleştiren çete elemanlarının peşine düştü. Saldırıda biri ciddi, ikisi hafif yaralanan kişilerin durumlarının hayati tehlike taşımadığı açıklandı. 25 yaşındaki bir erkeğin göğüs ve karın bölgesinden aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldığı, 18 yaşındaki bir erkeğin kolundan, 20 yaşındaki bir başka erkeğin de karın ve elinden bıçak yaraları aldığı ifade edildi.

Soruşturmayı sürdüren polis henüz bir tutuklama yapmadı.

Newham Police’i tarafından yapılan açıklamada 28 Mart Salı günü Katherine Road’daki berber dükkanında saat 18.20 sularında meydana gelen olayda saldırıyı yapanlar hakkında bilgisi olanların 101 numara veya Twitter@MetCC adresini veya Crimestoppers’dan 0800 555 111 ile crimestoppers-uk.org’u aramaları istendi.