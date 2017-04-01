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Cyprus Garden’da Anneler Günü coşkusu

— 1 Nisan 2017

Londra’nın eğlence mekanı Cyprus Garden, Anneler Günü nedeniyle geçtiğimiz hafta Pazar, özel bir ‘nostalji’ gecesine imza attı. Geniş bir hayran kitlesi olan efsane isimlerin sahne aldığı özel gecede ilk olarak Erdoğan Elmas sevilen parçalarını seslendirdi. Elmas’ın ardından sırasıyla Hamit Güler, Osman Kelebek, Erdoğan Baca, Fikret Gönlübol, Hüseyin Karabulut ve Alp Ermiya sahne aldı. Oldukça beğeni toplayan nostalji gecesinde Cyprus Garden misafirleri doyasıya eğlendi.

Cyprus Garden’da gerçekleştirilen etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya Southend Road, Londra E4 8TA  adresine gidebilirsiniz.

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