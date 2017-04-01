Cyprus Garden’da Anneler Günü coşkusu

Berber dükkanında kanlı saldırı— 1 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Forest Gate bölgesindeki bir berber dükkanına yapılan saldırıda üç kişi yaralandı.
Londra’nın eğlence mekanı Cyprus Garden, Anneler Günü nedeniyle geçtiğimiz hafta Pazar, özel bir ‘nostalji’ gecesine imza attı. Geniş bir hayran kitlesi olan efsane isimlerin sahne aldığı özel gecede ilk olarak Erdoğan Elmas sevilen parçalarını seslendirdi. Elmas’ın ardından sırasıyla Hamit Güler, Osman Kelebek, Erdoğan Baca, Fikret Gönlübol, Hüseyin Karabulut ve Alp Ermiya sahne aldı. Oldukça beğeni toplayan nostalji gecesinde Cyprus Garden misafirleri doyasıya eğlendi.
Cyprus Garden’da gerçekleştirilen etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç’a 077 4134 1031, Engin Yorgancı’ya ise 077 3841 0870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya Southend Road, Londra E4 8TA adresine gidebilirsiniz.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak