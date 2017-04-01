Dominos, robotlarla pizza dağıtmaya başladı

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Dominos Pizza, Londra‘da üretilen altı tekerlekli otonom sürüş yapan robotlar sayesinde Almanya ve Hollanda‘da pizzalarını kurye olmadan teslim edecek.
Haziran 2014’te Skype‘ın eski kurucu ortakları tarafından kurulan Starship Technologies adındaki robot üretim şirketi, ürettiği altı tekerlekli robotlarla Almanyave Hollanda‘da seçilmiş bazı şehirlerde Dominos’un pizzalarını taşıyacak.
Dünyanın en büyük lisanslı franchise sahibi olan Dominos Pizza, Dominos Robotic Unit adını verdiği bir proje başlattı.
Dominos, 2016 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda‘da otonom sürüş yapan robotlarını denemişti. Kasım ayında ayrıca Yeni Zelanda‘da denediği drone ile pizza dağıtımıyla farklı bir teknoloji geliştirmişti.
Starship’in pillerle güçlendirilmiş robotu kaldırımlarda otonom olarak sürüş yapabilmesi için dizayn edilmiş. Saatte maksimum dört millik hız yapabilen ve en fazla 10 kg taşıyabilen robot, akıllı telefonlara gelen kodlar ile çağırılabilecek. Bununla birlikte pizzalar sıcak ve soğuk çantalarda taşınıp en iyi şekilde servis yapılması sağlanacak.
Starship, Dominos’tan önce Londra‘da hizmet veren Just Eat Plc adlı şirkete ulaşım hizmetleri sağlıyordu. Ayrıca, manav ve koli servisleri de yapan robotlar, Postmates, DoorDash, Hermes Parcel Delivery Service, Swiss Post ve Wolt ile Amerika, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Estonya‘da çeşitli hizmetler için kullanılıyordu. (ONTRAVA.COM)
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