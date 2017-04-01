İngiltere’den küresel finans kuruluşuna soruşturma

İngiltere Hazinesi’ne bağlı Gümrük ve Gelir İdaresi (HMRC) isim vermeden büyük çaplı küresel bir finans kuruluşuna ilişkin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldığını bildirdi.

HMRC’den yapılan açıklamada soruşturmanın dün başlatıldığı, inceleme süreci nedeniyle de kuruluşun adının verilemediği belirtildi.

Açıklamada, “Dün itibarıyla uluslararası ortaklarımızla birlikte bir küresel finans kuruluşuna ilişkin para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle soruşturma başlattık. Soruşturmamızın önümüzdeki süreçte derinleşecek ilk kısmında uluslararası finans kuruluşunun kıdemli çalışanlarına ve bazı müşterilerine odaklanılacak.” denildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için önümüzdeki dönemde soruşturmaların genişleyebileceğine işaret edien açıklamada, “Soruşturmamızın uluslararası boyutu açık bir mesaj veriyor; vergiden kaçmaya çalışanlar için saklanacak yer yok.” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de ayrıca halihazırda yaklaşık bin 100 benzer vakanın soruşturulduğu belirtilirken, 2010 yılından bu yana ülke hazinesine yaklaşık 2,7 milyar sterlin kazandırıldığı vurgulandı.

İngiliz hükümetinin 2014 yılında yayınladığı Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu (NCA) “Ulusal Risk Değerlendirmesi“ raporundaki bilgilere göre İngiltere’de “her yıl milyarlarca sterlin” yerleşik finans kuruluşları aracılığıyla aklanıyor.

New York’la birlikte küresel ekonominin en önemli finans merkezlerinin başında yer alan Londra, her yıl finansal hizmetler sektöründe yaklaşık 71 milyar dolar ticaret fazlası veriyor. Ayrıca 2013 verilerine göre küresel döviz işlemlerinin yüzde 41’i sadece İngiltere’den yapılıyor.

Denetim zafiyetlerinden faydalanan kara para tüccarları sistemin boşluklarından kolayca faydalanabiliyor. İngiltere merkezli yolsuzlukla mücadele odaklı sivil toplum kuruluşlarının tahminine göre her yıl 23 ila 57 milyar sterlin seviyesinde kara para İngiltere üzerinden aklanmakta.

İngiliz hükümeti tam rakam vermezken, yıllık kara para ticaretinin boyutunun yüzlerce milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

NCA raporunda kara para aklamanın büyük kısmının ülkede yerleşik bankalar üzerinden yapıldığının tahmin edildiğine vurgu yapılıyor. (AA)