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Islington’da polise saldırı

— 1 Nisan 2017

Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde yaşanan olayda bir kişiyi tutuklamaya çalışan polisler saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olayda Linton Street, Arbon Court’taki bir eve çağrılan polisler, bir kişiyi tutuklamaya çalıştı. Bu esnada bir grubun görevli polislere saldırdığı öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis aracı sevkedilirken, havadan da helikopterler uçtu. Olay hakkında şu ana dek polis tarafından açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları bölgenin adeta savaş yerine döndüğünü vurguladı. Olayları yaşayan bir kişi twitter hesabı üzerinden verdiği fotoğraflı mesajında 15 polis memuru, dört polis aracı, iki polis minibüsü ve iki helikopter gördüğünü söyledi.

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