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Seksi selfie öğretmenin başını yaktı

— 1 Nisan 2017

İngiltere’de bir ilkokul öğretmeni sosyal medyadan paylaştığı selfieler yüzünden okuldan uzaklaştırma aldı. Söz konusu fotoğraflarda öğretmenin yatak odasında verdiği bir pozun çok kışkırtıcı olduğu savunuldu. Öğrencileri ise öğretmenlerini geri istiyor. Lydia Ferguson 3 çocuk annesi evli bir ilkokul öğretmeni… Genç öğretmenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar başına büyük bir dert açtı.

Öğrencilerin de fotoğrafları gördüğünü savunan okul Lydia Ferguson’ın görevini askıya aldı. Olayın ardından öğreciler ise öğretmenlerinin arkasında duruyor. Başlatılan bir imza kampanyası ile Lydia Ferguson’ın okulda kalması için yönetime dilekçe sunuldu.

Sadece 24 saat içinde genç öğretmen için 250’den fazla imza toplandı. İmza atanlar arasında sadece öğrenciler değil ebeveynler de bulunuyor.

“SADECE BİRAZ BACAK

Ferguson’un destekçilerinden olan bir öğrenci “Fotoğraflarda yanlış bişey yok. Biz çok hoş göründüğünü düşünüyoruz“ derken bir diğer öğrenci “O harika biri… Ne zaman bir öğrencinin başı dertte olsa ya da bir şeye ihtiyacı olsa o orada olur. Bize her zaman yardım eder. Okuldan uzaklaştırıldığı için darmadağın olduk” yorumunu yaptı.Öğrencilerden biri ise “Sadece biraz bacak. Bunda ne var ki dedi.”

Tüm bunlara neden olan fotoğrafta 300’den fazla yorum bulunuyor. Sadece bir öğrencinin fotoğrafa “Sen bekar biri değildin. Bu fotoğraf çok uygunsuz” yorumunu yaptığı görüldü.

Lydia Ferguson ise öğrencilerinin boşuna kaygılandığını fotoğraflarında yanlış bir şey olmadığını her şeyin yoluna gireceğini söylüyor.(MYNET.COM)

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