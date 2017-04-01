Turizm ve hizmet sektöründe Brexit endişesi

İngiltere’nin konaklama ve turizm sektörünün önde gelen çatı kuruluşlarından Britanya Konaklama Derneği (BHA), ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasıyla sektörde her yıl 60 bin kişilik istihdam açığı oluşabileceğini duyurdu.

BHA’dan yapılan açıklamada, İngiltere’de turizm ve konaklama alanında binlerce işverenin AB’den gelen çalışanlara ihtiyaç duyduğu belirtilerek, sektörde çalışanların yaklaşık üçte birini AB vatandaşlarının oluşturduğu bildirildi.

Ülkede turizm ve konaklama alanlarında toplam 3 milyon kişinin çalıştığına işaret edilen açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkışı ile sektörde her yıl ortalama 60 bin kişilik bir istihdam açığı oluşabileceği kaydedildi.

İSTİHDAM KONUSUNDA ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞAYACAĞIMIZ KESİN

BHA Başkanı Ufi İbrahim, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AB çalışanlarının İngiltere’ye gelmesinin önünün kesilmesi durumunda konaklama ve turizm sektörlerinde istihdam konusunda çok ciddi sorunlar yaşayacaklarının kesin olduğunu savundu.

İngiliz hükümetinin AB ile müzakerelerinde sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirten İbrahim, “İngiliz hükümeti orta vadede halen AB vatandaşlarının iş gücüne ihtiyaç duyduğumuzu dikkate almalı. Bu özellikle bizim sektörümüzde böyle. İngiltere ekonomisinin geneli için de geçerli.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, hafta içinde, AB Komisyonu’na birlikten çıkış kararını resmi mektupla iletmesi ile ülkenin 2 yıllık ayrılık süreci başladı. Henüz müzakereler başlamasa da AB vatandaşlarının serbest dolaşım ve çalışma haklarının korunması, AB yetkilileri tarafından belirtilen kırmızı çizgiler arasında yer alıyor.

İNGİLTERE,AB VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bu arada, İngiltere hükümeti, bir yandan AB’den ve ortak pazardan çıkıp AB ile serbest ticaret anlaşması yapmayı hedeflerken, diğer yandan AB vatandaşlarının İngiltere’ye olan göçünü engellemeyi hedefliyor.

KPMG’nin raporuna göre, İngiltere’nin AB vatandaşlarının iş gücüne olan ihtiyacını azaltabilmesi için en az 10 yıllık bir süre gerekiyor. Yaklaşık yüzde 80’ini hizmet sektörünün oluşturduğu İngiliz ekonomisinde, büyüme istikrarının sağlanabilmesi için iş gücünde AB vatandaşlarına ihtiyaç duyuluyor.

Rapora göre, ülkede restoran çalışanlarının yüzde 75’ini, temizlik sektöründe çalışanların yüzde 37’sini, aşçıların ise yüzde 25’ini AB vatandaşları oluşturuyor. (AA)