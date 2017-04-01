Uçan İskoçyalı yeniden raylarda

19 bin AB yasasını 2 yılda değiştirmek gerekecek— 1 Nisan 2017
İngiltere’nin Brexit kararının ardından Westminster hukukçularını önümüzdeki iki yıl içerisinde zorlu bir görev bekliyor.
İngiltere‘de Settle ile Carlisle arasında 130 yıl önce ilk seferine çıkan Uçan İskoçyalı buharlı lokomotifi yeniden hizmete alındı. Uçan İskoçyalı buharlı lokomotif Settle ile Carlisle hattındaki Ribblehead viyadüğünden geçerken, onlarca araç kara yoluna sıralanarak bu geçişi seyretti.
Settle-arlisle nostajik tren hattı 31 Mart’ta yeniden hizmete açıldı. İngiliz Network Rails’in mühendisleri demir yollarından 500 bin ton toprak temizliği yaptı. İngiltere‘nin en simgesel demir yolunun yeniden devreye alınması için 23 milyon Pound harcandı. (İHA)
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