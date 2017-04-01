Berber dükkanında kanlı saldırı— 1 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Forest Gate bölgesindeki bir berber dükkanına yapılan saldırıda üç kişi yaralandı.
Geçtiğimiz haftalarda Londra’nın Canning Town bölgesinde hizmete giren, ‘yeni lezzet durağınız’ Meydan Sofrası Restaurant, Anadolu’nun geleneksel lezzetleriyle buluşmak isteyen geniş bir kesimden ilgi görmeye devam ediyor.
Yediden yetmişe herkese hitap eden lezzetleriyle beğeni toplayan Meydan Sofrası, kaliteli-hızlı servisi ve güler yüzlü personeliyle de müşterilerinden övgü alıyor.
Meydan Sofrası Restaurant’tan rezervasyon yaptırmak için 020 7476 8879 numaralı telefonu arayabilir veya 67 Barking Road, Canning Town, Londra, E16 4HB adresine gidebilirsiniz.
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