105 yaşındaki doktor, gönüllü olarak çalışıyor

Beş yıl önce 100’üncü yaşını kutlayan alerji uzmanı İngiliz doktor Bill Frankland, Londra’daki bir hastanede gönüllü olarak hasta bakıyor.

Daily Telegraph gazetesinin “Alerjinin Dedesi” olarak nitelediği Frankland İngiltere’de hâlâ çalışan en yaşlı doktor.

Penisilini bulan İskoç bakteriyolg Alexander Fleming’le çalışan, İkinci Dünya Savaşı’nda Singapur’da esir düşen ve eski Irak Lideri Saddam Hüseyin’i tedavi eden Frankland, muayenehanesini 15 yıl önce kapatmış.

2004’te araba sürmeyi bırakan Franklin alkolü kesmediğini söylüyor.

SADDAM HÜSEYİN’LE HİÇ KİMSE BÖYLE KONUŞMAMIŞTIR

Frankland, 1979’da Saddam Hüseyin’le nasıl karşılaştığını gazeteye şöyle anlattı:

“Telefonla arayıp, Irak’ın yeni devlet başkanı Saddam Hüseyin’i tedavi etmemi istediler. Alerjisi olduğunu ve hassasiyeti azaltıcı iğneler yaptıklarını anlattılar. Ama aslında alerjisi yoktu. Sorunu günde 2 paket sigara içmesiydi. Sigarayı kesmesini yoksa bir daha gelmeyeceğimi söyledim. Daha önce onunla hiç kimsenin bu şekilde konuştuğunu sanmıyorum. Bir süre sonra Saddam Hüseyin’in tartıştığı Sağlık Bakanı’nı sarayın dışına çıkarıp vurduğunu duydum. Ben şanslıydım.”

Frankland’a 2015’te Kraliçe 2’nci Elizabeth tarafından devlet nişanı verilmişti. (BBC TÜRKÇE)