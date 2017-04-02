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Birmingham 1-1 berabere

— 2 Nisan 2017

İngiltere Championship’te kümeden düşme tehlikesi yaşayan Birmingham City, deplasmanda Ipswich Town’la 1-1 berabere kaldı.

Oyunun 48’inci dakikasında öne geçen, ancak 72’de yediği golle sahadan bir puanla ayrılan Birmingham City’de Kerim Frei yedekler arasındaydı. 16 bin 667 futbolseverin tribünlerde olduğu bu maçtan sonra Birmingham City, 39 maçta 46 puanla 18’inci sırada yer aldı.

Birminghma City’nin bu haftaki maçları şöyle:

4 Nisan Salı

19.45 Brighton-Birmingham City

 

15.00 Birmingham City-Derby

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