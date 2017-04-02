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Bolton evinde puan kaybetti

— 2 Nisan 2017

Sky Bet League One’da Bolton Wanderers, sahasında Chesterfield’i geçemedi: 0-0

Kümesinde Sheffield United’ın altı puan gerisinde ikinci sırada yeralan Bolton’da Jem Paul Karacan, bu karşılaşmada forma şansı alamadı. Karacan, yedekler arasındaydı.

Karşılaşmayı 23 bin 376 futbolsever izledi. Bolton, 40 maçta 76 puana sahip ve takipçisi Fleetwood Town’la arasındaki puan farkı yedi.

Bolton’un bu haftaki maçları şöyle

4 Nisan Salı

19.45 Southend-Bolton

8 Nisan Cumartesi

15.00 Scunthorpe-Bolton

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