Bolton evinde puan kaybetti

Savaş gazisi 90 yaşında kadın oldu— 2 Nisan 2017
İngiltere’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Peter Davies, 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu.
Sky Bet League One’da Bolton Wanderers, sahasında Chesterfield’i geçemedi: 0-0
Kümesinde Sheffield United’ın altı puan gerisinde ikinci sırada yeralan Bolton’da Jem Paul Karacan, bu karşılaşmada forma şansı alamadı. Karacan, yedekler arasındaydı.
Karşılaşmayı 23 bin 376 futbolsever izledi. Bolton, 40 maçta 76 puana sahip ve takipçisi Fleetwood Town’la arasındaki puan farkı yedi.
Bolton’un bu haftaki maçları şöyle
4 Nisan Salı
19.45 Southend-Bolton
8 Nisan Cumartesi
15.00 Scunthorpe-Bolton
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